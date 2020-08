Scoma: “A Forza Italia

PALERMO – “In Forza Italia c’è stata una gestione del partito troppo Palermo-centrica, che ha puntato su persone che non hanno fatto crescere il partito. Serve più confronto, soprattutto sui territori. Quanto al rapporto con gli alleati, è chiaro, si parla insieme e lì dove si possono sostenere candidati comuni che possono vincere lo si fa”. Così Francesco Scoma, deputato di Forza Italia, a proposito delle fibrillazioni interne al partito in Sicilia. Dopo la voce critica di Stefania Prestigiacomo e la battuta polemica dell’ex presidente del Senato Renato Schifani, un altro esponente storico dei berlusconiani siciliani dà voce al malessere che serpeggia nel partito. Sullo sfondo restano le contese locali in vista delle designazioni dei candidati alle amministrative. Ma i problemi interni al partito affondano le loro radici più in profondità. Un travaglio, quello della Forza Italia siciliana, che per il momento non è connesso alle vicissitudini romane. Dove i retroscenisti parlando di una pattuglia di moderati di centrodestra che sarebbe pronta a puntellare la maggioranza di Conte in caso di strappo di Matteo Renzi. Non ci sarebbero siciliani tra i “responsabili”. Ma i forzisti vanno tenuti d’occhio dopo l’emorragia di questi mesi con i tanti transiti ai partiti alleati. “Osservato speciale” in questo senso è al momento l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, per la cui elezione Gianfranco Micciché si batté come un leone, e che adesso sembra in rotta d’allontanamento.