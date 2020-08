PALERMO – Due uomini con il volto coperto hanno rapinato ieri mattina il portiere di uno stabile in via Valdemone a Palermo. L’uomo stava portando le quote condominiali all’amministratore. I soldi erano conservati in una cassetta. Il portiere è stato bloccato e minacciato con un coltello. Sarebbe stato spinto anche giù per le scale. I due gli hanno preso i soldi tre mila euro e che sono fuggiti. Indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito il portiere più qualche testimone. (ANSA)