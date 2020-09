Addio caro Max

Ha raccontato con grande coraggio e con immensa forza sui social l’evolversi della sua malattia, un tumore al cervello, sempre con il sorriso, raccogliendo oltre 40mila follower su Instagram e Twitter. Massimiliano Conteddu – nickname istintomaximo – è morto a Siniscola, dove abitava in località Capo Comino. Sui social è grande il dolore di amici e follower. Il suo ultimo tweet risale al 10 febbraio scorso, quando pubblica 9 cuori e uno zero finale che alcuni hanno interpretato come un conto alla rovescia.