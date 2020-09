Chiesta l’udienza preliminare

”L’ho detto in aula in Senato, piena fiducia nella magistratura: se devo andare in Tribunale per rispondere di aver difeso i confini, la sicurezza e l’onore e la dignità del mio paese ci andrò a testa alta perché ritengo non solo di non aver commesso un reato, ma di aver svolto a pieno il mio dovere di fare quello che la Costituzione impone ovvero di difendere la patria”. Lo ha detto oggi a Chieti il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia della richiesta di fissazione dell’udienza preliminare da parte della Procura di Catania per la vicenda della nave Gregoretti; Salvini è indagato per sequestro di persona per la ritardata autorizzazione allo sbarco dei migranti che erano sulla nave. (ANSA).