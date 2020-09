PALERMO – Un evento benefico per acquistare computer e rimettere in moto un pullman che accompagnerà i malati oncologici in ospedale per le terapie. E’ l’iniziativa dell’associazione Arcaverde Onlus di in via Luigi Manfredi, nella zona di via Oreto, in programma per il 21 maggio.

Ad annunciarlo è Alfredo Stabile, alla vigilia del quinto anniversario della morte di Eleonora Marsala, “la ragazza con la chemio nella borsetta” a cui il centro è intitolato. “Lo dobbiamo ad Eleonora – spiega – che nel suo ultimo anno di vita si è dedicata con amore ai bambini. Lo dobbiamo ai nostri piccoli frequentatori, che in questo posto hanno finalmente trovato un punto di riferimento. Per dare vita all’evento “Eleonora Futura è Letizia, cinque anni di te”, abbiamo però bisogno dell’aiuto di tutto. Chiediamo quindi, a chi può, di darci aiuto e sostegno”. Domani, 21 febbraio, sarà inoltre celebrata una messa al Don Bosco, alle 19.15.

Nella struttura di via Manfredi, i bambini a cui tanto Eleonora si è dedicata, svolgono attività ludiche, ricreative e di doposcuola. I locali sono stati confiscati alla mafia e dal 2015 ospitano il centro.