PALERMO – Il cantiere di via Maqueda, aperto per installare i dissuasori a scomparsa ma ancora fermo, continua ad agitare la politica cittadina. A puntare il dito contro i lavori a rilento è Fabrizio Ferrara, consigliere comunale di Forza Italia.

“Il tratto iniziale della via maqueda, proprio dinanzi lo splendido teatro Massimo, è oggetto di un cantiere nel quale non c’è traccia ormai da mesi degli operai del Coime – dice Ferrara – I lavori sarebbero dovuti durare solo poche settimane ma l’area è interdetta dal 18 dicembre 2019, non permettendo il transito ai tanti palermitani e ai turisti che quotidianamente vivono uno dei luoghi più belli della città e creando grave danno alle attività commerciali limitrofe al cantiere”. “Convocheremo in commissione Urbanistica il vertice del Coime, il dirigente Francesco Teriaca, e seguirà un’interrogazione al sindaco perché non è pensabile che la scala delle priorità degli interventi venga stravolta, non si comprende in seguito a quale logica, lasciando i cantieri aperti, come se non ve ne fossero già abbastanza sparsi per la città”.

“Gli operai non sono affatto spariti – replica però Teriaca – I ritardi, nel caso si vogliano definire tali, sono dovuti alle indagini archeologiche portate avanti dalla Soprintendenza ai beni culturali di Palermo. Indagini peraltro necessarie poiché durante gli scavi è venuta alla luce una porzione del vecchio muro di cinta della città che andava nella direttrice da via Volturno verso Via Cavour. Gli archelogi guidati hanno dato le indicazioni su come effettuare le modifiche alle fondazioni per istallare i dissuasori mobili a scomparsa. Sono già pronte le lavorazioni delle strutture metalliche e le armature e nei prossimi giorni si procederà secondo le nuove direttive. Naturalmente, nel caso dovesse essere chiesta una audizione presso la commissione Urbanistica, sono pronto a dare doverosamente tutti i chiarimenti del caso”.