La sanità e il rischio corruzione

L'incontro si terrà il 22 febbraio ed è promosso da Innovazione per l'Italia-Centro studi per l'innovazione

PALERMO – “La Sanità è tra i luoghi più esposti al rischio di corruzione”. Questa è la premessa che ha portato Innovazione per l’Italia-Centro studi sulla Sanità e la pubblica amministrazione, a riunire tecnici del settore sanitario e della Pa attorno a un tavolo il prossimo 22 febbraio. Sabato prossimo, infatti, l’associazione organizza il convegno “Sanità. L’anticorruzione possibile”, un’occasione per ragionare di quali possano essere le soluzioni e le misure per conciliare il diritto alla salute con la cultura della legalità e della trasparenza.

L’evento, patrocinato da Aisdet e Fiaso, si terrà a Villa Malfitano Whitaker a Palermo, inizierà alle 9.30 e si occuperà del tema sotto vari aspetti nel tentativo di individuare le cause dell’opacità del sistema. Attenzione sarà così rivolta all’aspetto della complessità dell’organizzazione della Pubblica amministrazione, a quello del conflitto di interesse e quello della “qualità etica” dell’amministrazione. La finalità è quella di “di combinare l’approccio basato sulle regole, sui controlli e sulla compliance aziendale con un approccio basato sulla responsabilità individuale degli agenti pubblici, sul sistema di valori che li guida, sulla consapevolezza delle proprie e altrui azioni, sulla lettura e corretta ricostruzione dei contesti; si deve puntare in definitiva sulla costruzione una sapiente gestione del clima etico all’interno dell’organizzazione”.

Programma



09.00 – Saluti e introduzione ai lavori

Giuseppe Pecoraro, Presidente Innovazione per l’Italia. Centro Studi per la Sanità e la Pubblica Amministrazione

09.15 – Il quadro generale e di contesto

Virginio Carnevali, Presidente Transparency International

09.35 – L’organizzazione delle Aziende sanitarie e il valore della prevenzione

Elio Borgonovi, Presidente CERGAS Bocconi

09.55 – Conflitto di interessi, semplificazione e governance

Maria Cristina Cavallaro, Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Palermo

Paolo Cantaro, Direttore generale Gruppo Morgagni Catania

Fernanda Gellona, Direttore generale Confindustria Dispositivi medici

Francesco Ripa di Meana, Presidente FIASO

Valerio Vasta, Conmed

Marco Sonsini, Telosaes

11.30- L’esperienza giudiziaria. Dalla repressione alla prevenzione

Paolo Ielo, Procuratore aggiunto Tribunale di Roma

Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC

Salvatore Pilato, Presidente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Venezia

Modera: Massimo Russo, Magistrato e già Assessore alla Salute della Regione Siciliana



12.35 – Le azioni per l’anticorruzione possibile nella Sanità e nella P.A. regionale

Gaetano Armao, Assessore Economia e Bilancio Regione Siciliana

On.le Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione ARS Regione Siciliana

Ruggero Razza, Assessore della Salute Regione Siciliana

Modera: Accursio Sabella: Direttore Live Sicilia

13.15 – Conclusioni