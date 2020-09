PALERMO – Un premio dedicato alla memoria di “Giuseppe Cassarà” da assegnare alla migliore tesi di laurea sullo “sviluppo del turismo in Sicilia attraverso l’impiego di strumenti ed azioni/modelli di gestione innovativa della filiera turistica”, discussa tra il primo gennaio e il 30 dicembre 2019. A bandire il concorso, la Logos srl Comunicazione e Immagine, in collaborazione con Federturismo Sicindustria, Federturismo Confindustria e Skal International Palermo. Il vincitore riceverà un premio in denaro di mille euro. Per presentare le domande c’è tempo fino al 12 marzo. “E’ un modo – afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – per ricordare uno dei rappresentanti più illustri del turismo siciliano, un imprenditore illuminato e lungimirante, capace di farsi apprezzare per le sue doti umane e professionali in ogni ambiente”. “Un imprenditore puro, garbato e determinato – dice Toti Piscopo, presidente di Federturismo Sicindustria Palermo e amministratore unico della Logos -, particolarmente apprezzato per la sua sensibilità e il diffuso senso di lealtà con cui intratteneva i rapporti con tutti i suoi interlocutori ai diversi livelli e la cui memoria deve essere mantenuta viva nella consapevolezza dei valori che lo hanno contraddistinto”. Scomparso a Palermo lo scorso ottobre, Cassarà, patron della Coretur, agenzia di viaggi e tour operator e proprietario di alcuni noti alberghi del capoluogo siciliano come il Florio Park hotel di Magaggiari, a Cinisi, e il Grand Hotel Wagner di Palermo, è stato presidente regionale e vicepresidente nazionale di Federturismo Confindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit, l’Associazione italiana distribuzione turistica delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggio.

