Siracusa, gestione dei rifiuti

SIRACUSA– Un’interdittiva antimafia è stata emessa nei confronti della Tech, l’azienda che vinto l’appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani al Comune di Siracusa. Il provvedimento della Prefettura di Siracusa scaturisce dopo una serie di verifiche sull’impresa. La Tech, che si è aggiudicata il servizio per i prossimi sette anni, ha commesse in altri comuni d’Italia. Le diverse amministrazioni saranno avvertite dell’interdittiva per eventuali provvedimenti. (ANSA).