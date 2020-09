Farà beltempo in Sicilia nel fine settimana. Ecco le previsioni su tutto il territorio nazionale.

SABATO 22 FEBBRAIO Al Nord alta pressione dominante con cieli sereni o al più velati; qualche banco di nebbia al mattino lungo il Po. Temperature pressoché stazionarie, massime comprese tra 12 e 16. Al Centro tempo ampiamente soleggiato e asciutto su tutte le regioni con l’alta pressione, salvo locali addensamenti. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18. Al Sud cieli generalmente sereni stante la presenza dell’anticiclone, con scarsi annuvolamenti diurni sulle zone appenniniche. Temperature senza variazioni, massime tra 12 e 17.

DOMENICA 23 FEBBRAIO Al Nord sole prevalente, salvo nebbie durante le ore più fredde in Pianura Padana e nubi basse sulla Liguria. Temperature pressoché stazionarie, massime comprese tra 12 e 17. Al Centro nuvolosità in aumento sulla Toscana, altrove poche nubi con cieli quasi ovunque sereni. Temperature in aumento, clima mite; massime tra 16 e 20. Al Sud cieli generalmente sereni con qualche nube in più tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Calabria. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18.

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO Al Nord condizioni di tempo stabile e soleggiato eccetto per banchi di nebbia nottetempo in Pianura Padana e nubi basse sulla Liguria. Temperature in generale aumento, massime tra 15 e 20. Al Centro alta pressione sempre protagonista; sole prevalente, eccetto per addensamenti sulle coste tirreniche e in Toscana. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 16 e 21. Al Sud tempo perlpoiù stabile e soleggiato, eccetto per addensamenti sui versanti tirrenici. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 15 e 20.