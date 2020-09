PALERMO – Dopo oltre un mese e mezzo di agonia si è spento in ospedale Giuseppe Parisi, palermitano di 45 anni. L’uomo, che lavorava come addetto alla sicurezza per l Ksm, era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 12 gennaio in viale Regione Siciliana. Si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando ne avrebbe perso il controllo.

Poi il violentissimo impatto, dopo il quale era stato trasportato a Villa Sofia, lo stesso ospedale in cui, nelle ultime ore, le sue condizioni sono precipitate facendo spegnere ogni speranza. “Siamo vicini nel dolore al dolore della Famiglia Parisi – scrive l’amico Giovanni Saccone – per la perdita di Giuseppe. Un destino crudele lo ha portato via, lasciando una giovane moglie e due figli minori. Giuseppe ha due fratelli vigili del fuoco, stimatissimi colleghi sia dal punto di vista professionale che umano, Alfonso e Francesco. Oltre all’umana commozione che avviene quando un nostro caro va via, lo status amicale dei due colleghi, rendeva tutti partecipi attivi al dolore. Francesco e Alessio, a nome dell’Associazione Pensionati VVF Sezione Palermo, e del personale del comando, ci stringiamo a voi, in questo momento terribile”.