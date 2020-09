PALERMO – Intimidazione a un commerciate del Bangladesh a Palermo. Nei giorni scorsi, l’uomo, già minacciato di morte un anno fa, ha trovato danneggiate le due saracinesche del suo negozio che si trova in via Maqueda. Il commerciante ha presentato denuncia alla polizia che sta indagando. Non è il primo caso di “attenzioni” del racket verso i commercianti bengalesi del centro storico di Palermo. Già anni fa diversi extracomunitari furono intimiditi ed aggrediti dal racket e si rivolsero agli inquirenti facendo processare i loro aguzzini. Per risalire a chi ha danneggiato l’attività sono state acquisite le telecamere dei sistemi di video sorveglianza della zona.

(ANSA)