PALERMO – Carmelo Miceli entra nella segreteria nazionale del Partito democratico. Il deputato 42enne è l’unico siciliano nella nuova squadra di Nicola Zingaretti. Miceli, già renziano, è espressione dell’area che fa capo a Luca Lotti, Base riformista. Ha avuto la delega alla sicurezza.

“La nomina di Carmelo Miceli nella segreteria nazionale del Partito democratico, con la delega alla sicurezza, caratterizza ancora di più il suo impegno contro il salvinismo, per lo sviluppo del Mezzogiorno”. Lo dice Giuseppe Volante, del coordinamento Base Riformista Sicilia. Miceli, avvocato penalista, è deputato del Pd, eletto nella circoscrizione Sicilia 1, e componente delle commissioni giustizia e antimafia. Inoltre è tra i promotori dell’intergruppo parlamentare per il Mezzogiorno. “Con questa scelta il segretario Zingaretti – aggiunge Volante – ha voluto riconoscere il lavoro svolto in questi anni da Miceli, rilanciando all’interno del Partito democratico il suo ruolo di politico impegnato sul fronte della legalità e della promozione del Sud come opportunità di crescita per l’intero Paese”.

(sa.t.)