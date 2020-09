PALERMO – Elisabetta Luparello, 27 anni, studentessa di Giurisprudenza, è stata nominata coordinatrice della Lega giovani di Palermo e provincia. La nomina è stata decisa dal segretario nazionale della Lega giovani, Luca Toccalini. “Sono entusiasta e onorata di ricoprire tale ruolo e non posso che ringraziare Toccalini per la fiducia – scrive Luparello su Facebook -. Ritengo che la Lega giovani sia una risorsa importantissima per il partito di Matteo Salvini, per il quale nutro grande stima personale e politica, specialmente in una terra, come quella siciliana, che vede un esodo incontrollato e distruttivo di migliaia di giovani che sono costretti ad abbandonare questa terra”. E ancora: “Non posso non ringraziare anche Andrea Crippa, il vice segretario nazionale della Lega, il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega siciliana che, con la sua esperienza e con il suo equilibrio è per noi una guida insostituibile, Giuseppe Miccichè, coordinatore Lega giovani Sicilia Occidentale, Antonio Triolo, commissario della provincia di Palermo, Marianna Caronia, la nostra deputata regionale, e tutto il gruppo consiliare della Lega di Palermo ed i dirigenti di Lega giovani Sicilia”. E infine “un ringraziamento particolare a Igor Gelarda, capogruppo della Lega Palermo, poiché è proprio grazie a lui ad alla sua continua attività sul territorio – conclude – che ho conosciuto la Lega, e mi sono avvicinata a questa splendida famiglia”.