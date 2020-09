Seggiolini anti-abbandono

Il sito internet per ottenere il bonus sull’acquisto del seggiolino anti-abbandono per i bimbi sotto i 4 anni è già andato in tilt nel primo giorno di attività. La pagina per riscattare i 30 euro di sconto (o rimborso in caso di spesa già effettuata) doveva ‘girare’ a pieno regime da ieri, ma così non è stato, e il malfunzionamento continua anche oggi. Per la legge che prevede l’obbligo in auto del seggiolino dunque arriva un nuovo intoppo.

Ieri il sito www.bonuseggiolino.it ha dato qualche segno di ‘vita’, ma TgCom24 fa presente che risultava accessibile solo ai rivenditori intenzionati a registrare sulla piattaforma il proprio punto vendita per segnalarlo agli acquirenti. Nulla da fare invece per chi intendeva registrarsi ai fini di ricevere il bonus.

Il meccanismo anti-abbandono è costituito da sensori presenti nel seggiolino e collegati col cellulare del conducente, che si attivano quando il bimbo è seduto e mandano un allarme quando chi guida si allontana dall’auto. Dal 6 marzo la misura sarà obbligatoria, nel tentativo di scongiurare definitivamente i decessi di figli dimenticati in auto dai genitori.

L’entrata in vigore farà scattare anche le sanzioni: multe da 83 a 333 euro e la sottrazione di 5 punti sulla patente, col ritiro previsto in caso vengano commesse due infrazioni in due anni. Secondo la normativa, inoltre, i seggiolini devono essere accompagnati da un certificato di conformità.