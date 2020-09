Virus, altri due contagiati in Lombardia: in ospedale

Altre due persone avrebbero contratto il coronavirus in Lombardia: si tratta della moglie del 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno e di una terza persona che si è presentata spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38/enne. E’ quanto apprende l’ANSA.

Aggiornamento: E’ in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, un uomo di 38 anni risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale di Codogno (Lodi). Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. L’uomo – che nelle settimane scorse sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina – si è presentato ieri al Pronto soccorso. Lavora per una multinazionale che ha una sede a Casalpusterlengo. E ci sarebbero altri due contagiati: la moglie, e uno stretto conoscente del 38enne. Il collega rientrato dalla Cina – il possibile ‘paziente zero’ – è in isolamento al Sacco di Milano. Mentre sono una sessantina le persone entrate in contatto con il 38enne negli ultimi giorni, per loro scatterà la quarantena. L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera invita i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, ‘a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali’. Intanto tutti i 55 italiani che avevano affrontato i 18 giorni di quarantena hanno lasciato la città militare della Cecchignola a Roma.