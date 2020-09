CATANIA – Si è riunita a Catania la Direzione regionale del movimento #DiventeràBellissima, presieduta dal coordinatore Gino Ioppolo e alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci, dei parlamentari e della classe dirigente: all’ordine del giorno la disamina delle elezioni amministrative 2020 in ogni provincia e comune per comune, oltre alle scelte politiche che il movimento è destinato a compiere dopo il congresso dello scorso anno. E’ stata concordata all’unanimità un’assemblea in ogni capoluogo per consentire la più ampia partecipazione della base alle scelte di strategie nazionali che saranno formalizzate nell’assemblea generale prevista dopo il voto amministrativo. Dal dibattito è emersa la preoccupazione per possibili divisioni della coalizione in alcune realtà dell’isola chiamate al voto e l’appello a neutralizzare ogni egoismo personale per ritrovare le ragioni del buon governo in sintonia con il governo Musumeci. Conferiti ai vertici del Movimento il mandato di completare le interlocuzioni già avviate con le forze politiche del centrodestra nazionale, “al fine di definire un possibile percorso comune che abbia alla base i temi politici che stanno a cuore al popolo siciliano: infrastrutture, sviluppo economico e modernizzazione dei processi produttivi”. (ANSA).