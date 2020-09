Bimbo cade dal carro e muore

SCIACCA (AGRIGENTO) – La questura di Agrigento ha disposto l’annullamento di tutte le iniziative riguardanti il Carnevale di Sciacca, da oggi e fino alla fine naturale della manifestazione, che era in programma per martedì 25 febbraio. Una decisione che scaturisce dalla tragedia di ieri, con l’incidente costato la vita del piccolo Salvatore Sclafani, 4 anni, caduto da un carro allegorico. L’autorità di pubblica sicurezza non ha escluso rischi per la tenuta dell’ordine pubblico. Per tutta la mattinata odierna al comune c’erano state riunioni tra l’amministrazione, i carristi e la società privata “Futuris” (quest’ultima affidataria dell’organizzazione della festa), per decidere se andare avanti o meno con le sfilate del corteo mascherato e gli spettacoli sul palco di piazza Scandaliato, considerati gli impegni economici assunti.