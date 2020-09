Direzione nazionale del Pd

PETROSINO (TRAPANI) – Anche il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, è stato chiamato da Nicola Zingaretti a far parte della nuova Direzione nazionale del Partito Democratico. A dare la notizia, oggi pomeriggio, è stato lo stesso primo cittadino con un post sul suo profilo facebook. “Vi confesso – scrive Gaspare Giacalone – che ne sono sorpreso e lusingato. Il Segretario nazionale conferma la sua volontà di percorrere realmente un percorso di rinnovamento. Penso che non vi sfuggirà quanto dirompente sia questa scelta. Non ho mai avuto padroni e nemmeno padrini politici. Ho lottato solo con le mie forze e spesso a mani nude contro i meccanismi incancreniti di una Sicilia mafiosa e corrotta. Ho cercato di dare un’idea di amministrazione dei territori virtuosa ed efficiente. Creato spazi politici inclusivi e un approccio alla politica gentile, con il sorriso e senza odio. Fondato una rete di movimenti civici, quelli che realmente si impegnano sui territori e non quelli che nascono solo nelle competizioni elettorali. Accetto la richiesta di Zingaretti perché voglio dare il mio contributo di cambiamento a un partito che, specialmente in Sicilia, ne ha bisogno”.