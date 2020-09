Giunta siciliana impugna Sugar tax

“Non posso che accogliere con soddisfazione la decisione della giunta regionale siciliana di impugnare la legge di Bilancio 2020 dello Stato davanti alla Consulta, in relazione all’istituzione della sugar tax e della plastic tax. Una scelta saggia e coerente che vede il Presidente Musumeci e l’assessore Armao in prima fila nel contrasto del drammatico fenomeno della delocalizzazione di importanti imprese siciliane”. Lo dice, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia. “Di fronte a un esecutivo nazionale miope e interessato solamente a fare cassa, è bene che si investa l’alta magistratura per fare chiarezza e restituire dignità a una terra sempre più spesso non adeguatamente rispettata da chi siede a Palazzo Chigi.- prosegue – Sugar tax e plastic tax sono degli ottimi catalizzatori di attenzione per chi segue la moda dell’ambientalismo mediatico ma esauriscono qui il loro compito, non contribuiscono affatto a modificare certe pessime abitudini, semmai colpiscono un tessuto industriale importante le cui ricadute negative sono sotto gli occhi di tutti”.

“Presidente Musumeci e assessore Armao hanno detto NO a #SugarTax e #PlasticTax, impugnando legge di Bilancio 2020 dello Stato davanti alla Consulta. Regione Siciliana ancora una volta dalla parte di imprese e lavoratori minacciati dalle politiche scellerate del governo Conte”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati