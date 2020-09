PALERMO – Tre sono totalmente abusivi, 23 risultano in regola ma con parte degli stalli non assegnati ma puntualmente occupati abusivamente. Se non è il caos, poco ci manca: stiamo parlando della situazione dei mercatini rionali di Palermo. Ieri si è tenuto un incontro in commissione Urbanistica con i tecnici del Suap e i dati che sono emersi hanno del clamoroso.

“L’irregolarità regna sovrana – attacca il capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo – mancano i piani di sicurezza, non sono state individuate le vie di fuga, i posteggi sono inesistenti, così come i servizi igienici”. Una situazione ben nota a molti quartieri, in cui i cittadini restano come in “ostaggio” per le bancarelle che occupano strade e marciapiedi.

Ma i “furbetti” non si limitano a piazzare bancarelle e mercanzie sui punti di passaggio, ma anche in quegli stalli che in teoria andrebbero assegnati a pagamento: il problema è che molti posti sono vuoti perché nessuno vuole pagare. In Seconda circoscrizione ci sono 59 stalli liberi su 277; in Terza non risultano occupati 50 stalli su 99; 87 su 561 in Quarta; 58 su 168 in Quinta; 90 su 282 in Sesta; 84 su 298 in Settima e 100 su 477 in Ottava.

“Certamente si tratta di un’illusione ottica, visto che nessuno vede mai spazi liberi nei mercatini – dice sarcastico Tantillo – Nessuno vuole penalizzare gli operatori, ma occorrono regole certe affinché tutti possano lavorare nel rispetto dei regolamenti e della legge. Occorre una pianificazione urgente per individuare nel redigendo Piano regolatore delle aree attrezzate da destinare ai mercati rionali. Necessita altresì potenziare il corpo di Polizia Municipale: non è pensabile che manchino 700 unità rispetto alla pianta organica, occorre bandire con urgenza un concorso e, nel frattempo, l’amministrazione si affretti a portare in aula il nuovo regolamento dei mercati rionali”.