PALERMO – Pericolo scampato per un uomo che ieri si era recato all’ospedale Cervello per sintomi simili a quelli provocati dal Coronavirus. E’ infatti risultato negativo il test eseguito dal laboratorio d’analisi del Policlinico di Palermo: l’uomo era stato nel frattempo ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Un ricovero che aveva fatto scattare l’allarme nella struttura ospedaliera di via Trabucco, dove è subito stato adottato il protocollo previsto per i casi di Coronvirus, con i dispositivi di sicurezza per i sanitari e le mascherine in dotazione per coloro che erano presenti. Molti pazienti in attesa erano però fuggiti dall’area di emergenza per la paura di essere contagiati. Dalla direzione sanitaria precisano che’ il test esclude il temutissimo virus e che i controlli sono stati effettuati seguendo la procedura prevista’. I locali sono stati sanificati.