Il numero di persone che dovrà stare in isolamento per scongiurare che abbiano il coronavirus ‘sarà molto rilevante’, secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. ‘I numeri della notte portano a 89 gli infettati’ in Lombardia, ha detto Fontana, e quindi su base nazionale si ‘superano sicuramente i 100’. E’ risultato positivo al coronavirus un 17enne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Il viceministro Sileri, ‘troveremo altri casi, il nostro compito è quello di contenere i contagi ma siamo già allertati a una fase addirittura successiva a quella che abbiamo oggi’. De Micheli, pronte anche misure economiche. Di Maio, presto riunione su impatto aziende. Gualtieri, chiesto a G20 misure comuni. Viminale, migranti Ocean Viking in quarantena a Pozzallo. Misure precauzionali anche per il personale della nave. Ieri sera il cdm ha varato misure straordinarie con il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio’ del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Scattato il divieto per le gite scolastiche in Italia e all’estero ma i presidi chiedono ‘maggiore chiarezza’ sulla misura.

Aggiornamento: Continua a salire il conto dei contagiati da Coronavirus in Italia. Gli ultimi dati indicano 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte. C’è poi la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, che è in via di guarigione. L’uomo si è già ‘negativizzato’. “Sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli facendo un punto con i cronisti sull’emergenza coronavirus sottolineando che 26 di queste sono in terapia intensiva. (ANSA).