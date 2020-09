TERRASINI (PALERMO) – E’ stato un risveglio traumatico per Terrasini, cittadina alle porte di Palermo che, insieme alla vicina Cinisi piange per Paolo La Rosa, il ragazzo di 21 anni ucciso stanotte a coltellate, davanti alla discoteca ‘Millennium’, a pochi metri dalla piazza. La violenza sarebbe esplosa intorno alle 4 di notte, poi la disperata corsa verso l’ospedale, dove il giovane è arrivato senza vita. “Un ragazzo che aveva sempre il sorriso stampato sulle labbra – dice l’amica Rosangela – una persona pacifica, che non avrebbe mai messo a repentaglio la sua vita”.

Due paesi sconvolti, dove tantissime persone conoscevano Paolo, figlio dei titolari della nota pizzeria “Grace” che si trova nei pressi dello svincolo di Cinisi. Un locale storico, in cui molti avevano avuto l’opportunità di conoscerlo e di essere a contatto con lui, visto che dava sempre una mano al lavoro. E proprio ieri sera, una volta finito il proprio turno, si era recato con gli amici in discoteca. Dopo la chiusura del locale è scoppiato il putiferio, fino alle coltellate che non hanno lasciato scampo al 21enne, i quali assassini avrebbero adesso le ore contate.

Sotto choc i concittadini, tra i primi a commentare la tragedia, proprio il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: “Io mi sento completamente affranto. Come padre, come cittadino, come rappresentante delle istituzioni. Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo, che avrebbe potuto essere figlio di ciascuno di noi, per motivi così futili”. “Povero ragazzo – dice Anna Pellerito – conosco la famiglia, grandi ristoratori, gente umile, disponibile, deliziosa e soprattutto una famiglia unita. Speriamo il colpevole venga individuato quanto prima”.

Annullati molti eventi, tra cui il Carnevale di Cinisi: con una ordinanza il sindaco Giangiacomo Palazzolo ha disposto la sospensione dell’evento e annunciato il lutto cittadino nel giorno del funerale. “Una notizia che ci ha scosso profondamente”, ha commentato.