ALCAMO (TRAPANI) – Un trentacinquenne M.B. di Alcamo è stato accoltellato, sabato sera, in in via della Fortuna nei pressi di Piazza della Repubblica, durante i festeggiamenti della prima notte di carnevale. La vittima ha riportato una ferita superficiale sul collo. Sono intervenuti i carabinieri e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Alcamo, dove gli sono stati applicati i punti di sutura. La prognosi è di 7 giorni. Indagano i carabinieri. (ANSA).