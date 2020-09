SCIACCA (AGRIGENTO) – Il sindaco di Sciacca (Ag) Francesca Valenti ha proclamato il lutto cittadino per oggi in occasione dei funerali del piccolo Salvatore, morto lo scorso venerdì cadendo da un carro che sfilava per il carnevale. Il sindaco Valenti ha già disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Municipale invitando gli altri uffici pubblici a fare lo stesso. Nell’ora del funerale, fissato per le ore 16 nella chiesa di San Michele, gli esercizi commerciali sono invitati a sospendere ogni attività abbassando le saracinesche e a osservare un minuto di raccoglimento in tutti i luoghi di lavoro. (ANSA)