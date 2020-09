Coronavirus, gel a prezzi maggiorati

PALERMO – I cittadini sono in allerta nel seguire l’evoluzione della diffusione del coronavirus, dopo la scoperta di focolai in molte città del nord Italia e di alcuni decessi. Il Governo e il Ministero della Salute stanno mettendo a punto piani per garantire la sicurezza nazionale e i media diffondono consigli utili sugli accorgimenti da adottare per evitare il contagio. Tra questi, una delle principali precauzioni è quella di lavarsi spesso le mani: ecco perché sempre più cittadini si stanno munendo di disinfettanti antibatterici per pulire le mani. Dai nostri monitoraggi e dalle segnalazioni di alcuni cittadini emergono però i primi fenomeni speculativi su tali prodotti.

“I nostri volontari sono andati stamattina in giro per la città alla ricerca di gel per le mani e mascherine: le farmacie e le sanitarie hanno esaurito le scorte. Lo stesso per i depositi che li riforniscono” informa Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo, “Prodotti irreperibili anche nella grande distribuzione. Sorge la certezza che la grande richiesta stia innescando gravi fenomeni speculativi e di approvvigionamento. Si sappia che il prezzo di listino, quindi senza alcuno sconto, di una confezione di gel disinfettante per le mani di 80 ml è di 4,10 euro, mentre il prezzo della confezione di 250 ml è di 6,20 euro. Prezzi superiori non sono giustificati”.

“Speculazioni intollerabili, che tempestivamente provvederemo a denunciare alle autorità competenti, all’Antitrust e al Ministero della salute, per far avviare approfondite verifiche. Chiediamo che la distribuzione dei suddetti presidi nelle farmacie e nelle parafarmacie sia puntuale e in grado di soddisfare l’aumento della domanda. L’unico sistema per scoraggiare speculazioni” continua Vizzini “Invitiamo i cittadini a segnalare al centralino di Federconsumatori, chiamando lo 0916173434, o inviando una mail a: federconsumatori_pa@libero.it ogni tipo di speculazione”.