Coronavirus, mancano

ROMA – Il tema dell’approvvigionamento di mascherine e gel disinfettanti è al centro dell’attenzione della Federazione italiana degli ordini dei farmacisti (Fofi) e Federfarma. “Occorre distinguere i due casi: l’uso delle mascherine non ripara dal contagio chi è sano, bastano le misure di igiene ed evitare i contatti ravvicinati, come per l’influenza, mentre sono necessarie a chi è già malato, di qualsiasi malattia respiratoria, per evitare di diffondere i patogeni”, dice il presidente della Fofi Andrea Mandelli. “Diverso è il caso dei gel disinfettanti che effettivamente sono utili per la detersione delle mani”. La carenza momentanea ha generato ulteriore preoccupazione e, spiega il presidente di Federfarma Marco Cossolo, “sul web, sui siti di e-commerce, stiamo assistendo a speculazioni assurde con i prodotti a costi fuori da ogni logica”. “Attualmente è allo studio la possibilità di produrre questi gel nei laboratori di galenica delle farmacie: i laboratori della farmacie di comunità e di quelle ospedaliere sono in grado di allestire questi prodotti”, afferma Paola Minghetti dell’Università degli Studi di Milano, presidente della Società italiana farmacisti preparatori. “L’allarme suscitato dall’individuazione di focolai da Covid-19 sul territorio nazionale non deve far dimenticare che tutte le strutture del Servizio sanitario e tutti i professionisti della salute sono mobilitati per fornire informazione e assistenza, in particolare sul territorio”. Scrivono in una nota congiunta la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) e Federfarma. “Le farmacie di comunità restano aperte anche nelle zone colpite”, dice Mandelli, “in Lombardia abbiamo inviato a tutti i farmacisti le indicazioni per operare in sicurezza e per affrontare eventuali casi sospetti sulla base delle indicazioni del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle autorità regionali”. “I cittadini sappiano che possono contare sui 100.000 farmacisti italiani anche in questa emergenza”, conclude Andrea Mandelli. (ANSA).