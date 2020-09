Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, diventando così la quarta vittima in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. In Italia sono 152 le persone colpite dal virus e il Paese è il terzo al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati sono al momento tutti al Nord. E’ stato revocato il blocco dei treni con l’Austria. Attesi i risultati dei test su 2 casi sospetti a Nettuno, in provincia di Roma. Sospesi i concorsi nella Capitale. Stanziati dal Governo altri 20 milioni.

Aggiornamento 12.10: Sono cinque le vittime in Italia del Coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sottolineando che la quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, in Lombardia.

Sono 219 i contagiati dal Coronavirus in Italia. Il dato aggiornato è stato fornito dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. “Nel nostro paese c’è sicurezza e si può venire tranquillamente”. Lo ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero dei rischi per gli stranieri che vogliono venire in Italia.