PALERMO – Aperte le pre iscrizioni Esa-Coreras ai corsi gratuiti dalla Misura 1.1 del PSR Sicilia per giovani addetti in agricoltura. I posti disponibili sono circa 600. Si tratta di percorsi formativi brevi che riguardano nuove tecniche di produzione, trasformazione e marketing. Saranno ammessi anche coadiuvanti familiari, lavoratori stagionali e giornalieri che abbiano lavorato nel settore agricolo. I corsi saranno attivati tra Marzo e Giugno 2020 e le sedi di svolgimento saranno nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. La durata dei corsi non sarà superiore a 100 ore e ogni allievo pertanto potrà partecipare a più corsi. Tra i corsi più richiesti: Esperto in Fattorie Sociali, Esperto in e-commerce, Esperto produzione grappa, Esperto produzione conserve alimentari, Esperto in agricoltura di precisione ecc. Gli interessati potranno prenotare la loro iscrizione ai numeri: 091 7305841 – 347 2317530 o consultare il sito www.entesviluppoagricolo.it.

(ANSA).