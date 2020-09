Esercito, marina, aeronautica

Il ministero della Difesa ha da poco pubblicato i badi per assumere nuovo personale durante l’anno corrente. Nello specifico, il concorso servirà a dare accesso ai corsi biennali per allievi marescialli: Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare. La selezione avverrà per titoli e per esami. Tra i requisiti richiesti ci sono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il riconoscimento dell’idoneità psicofisica, un’età compresa tra i 17 e i 26 anni, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per avere maggiori informazioni sui requisiti e per partecipare al bando è possibile accedere alla gazzetta ufficiale attraverso il seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-21&atto.codiceRedazionale=20E02463 .

Ma bisogna far presto. La scadenza per presentare la candidature è fissata al prossimo 22 marzo.