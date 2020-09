PARTINICO (PALERMO) – I finanzieri della Compagnia di Partinico, hanno sequestrato oltre 107 mila articoli (tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, cosmetici, cancelleria, casalinghi e prodotti di vario genere non alimentare, accessori e decorazioni carnevaleschi non conformi alla normativa sulla sicurezza), contraffatti e riproducenti un falso marchio CE mendace in un grande magazzino gestito da imprenditori cinesi. Le Fiamme Gialle, nel corso dell’ispezione nei locali commerciali, hanno rinvenuto, sugli espositori destinati alla vendita, migliaia di articoli privi delle indicazioni in italiano per il consumatore e del marchio “CE”. Il responsabile è stato denunciato per contraffazione ed utilizzo di segni mendaci. (ANSA)