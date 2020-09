PALERMO – E’ stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza il presunto aggressore di una turista americana che ha denunciato di essere stata violentata. L’uomo, un bengalese di trent’anni, è stato individuato dalla squadra mobile di Palermo a distanza di poche ore dalla denuncia della ragazza, una 29enne in vacanza nel capoluogo siciliano. Si era rivolta alla polizia disperata, dopo essersi recata in ospedale.

Gli investigatori stanno ancora accertando la dinamica di quanto accaduto, ma in base a quanto la giovane ha riferito, sarebbe stata presa di mira dalle parti della Cattedrale, dove la vittima stava scattando alcune fotografie. Una prima conversazione pacata ed amichevole si sarebbe ben presto trasformata in un incubo: dopo aver percorso alcuni metri con il ragazzo, percorrendo corso Vittorio Emanuele, sarebbe stata condotta tra i viali di Villa Bonanno, tra Palazzo dei Normanni e la questura.

Lì sarebbe avvenuta la violenza. La giovane non sarebbe infatti riuscita a divincolarsi, l’uomo avrebbe dunque abusato di lei. In seguito alla sua denuncia, la polizia ha analizzato frame dopo frame i filmati delle telecamere che si trovano nel centro città, fino all’individuazizone del trentenne, identificato e denunciato.

Si tratta del secondo episodio di presunta violenza sessuale nel giro di poche settimane a Palermo: il 7 febbraio la polizia ha infatti fermato un nigeriano di 36 anni: avrebbe tentato di abusare di una sedicenne, anche in questo caso in pieno centro città. Una vicenda in cui si è rivelato fondamentale l’intervento di alcuni clienti di un bar, giunti in soccorso della ragazza che era stata trascinata in un vicolo nonostante avesse tentato di sfuggire all’aggressore.