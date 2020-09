PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – “Benvenuti a Palazzolo Acreide: paese di carri e non di carrocci”. Recitava così lo striscione apparso ieri sera in piazza del Popolo durante i festeggiamenti del Carnevale nella cittadina siracusana. Bene in mostra anche dei volantini sul rischio “poltronavirus”, con chiaro riferimento al passaggio tra le fila della Lega del sindaco Salvatore Gallo, a suo tempo eletto con una lista civica. Una scelta, la sua, evidentemente non gradita a una parte dei cittadini palazzolesi.