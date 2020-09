Slitta l’uscita

ROMA – Filmauro e Vision Distribution hanno deciso di posticipare l’uscita in sala prevista per il 26 febbraio di SI VIVE UNA VOLTA SOLA, il nuovo film di Carlo Verdone prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e interpretato dallo stesso Verdone con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. ”Alla luce dei recentissimi sviluppi legati alla situazione sanitaria in Italia e alle misure di sicurezza adottate dalle istituzioni, i produttori e i distributori del film – spiega una nota – hanno infatti ritenuto opportuno posticipare l’uscita al cinema in segno di solidarietà nei confronti del pubblico che in alcune regioni d’Italia non potrebbe comunque vedere il film a causa di un evento così inatteso e imprevedibile”. SI VIVE UNA VOLTA SOLA è prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuito da Filmauro con Vision Distribution”. (ansa)