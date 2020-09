PALERMO – Il suo volto era tra i primi ad essere inquadrato dalle telecamere ad ogni arrivo di un nuovo calciatore del Palermo calcio. La lista di campioni (ma anche bidoni) che lo storico factotum del Palermo calcio Franco Marchione ha accolto a Punta Raisi è sconfinata. Adesso non ci saranno più i suoi occhi chiari e sorridenti a dare il benvenuto a calciatori, presidenti e dirigenti in arrivo nel capoluogo siciliano. Lo storico collaboratore rosanero è scomparso ieri a 82 anni dopo aver lottato per lungo tempo contro una grave malattia. Lascia una moglie e tre figli.

Innamorato del calcio, del Palermo (con cui ha vissuto in simbiosi per mezzo secolo) e della vita, Marchione era più di un collaboratore del club di viale del Fante. Un amico dei giocatori, dei giornalisti, non lesinava mai un gesto affettuoso nei confronti di quei ragazzi che durante i 90 minuti della partita incitava da un angolino accanto al tunnel che porta nella pancia del Barbera. Una vita dedicata al Palermo, al calcio in generale, un amore infinito che lo portava anche nei campi di periferia per le partite di calcio giovanile. Un uomo di fiducia a cui rivolgersi per qualsiasi problema.

La Ssd Palermo lo ha ricordato con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Presidente Dario Mirri, l’Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola e l’intera famiglia rosanero piangono la scomparsa del grande amico Franco Marchione, storico collaboratore e tifosissimo del Palermo Calcio“.