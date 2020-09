Orlando a un vertice in prefettura. "Stiamo facendo di tutto per tutelare la salute dei cittadini"

PALERMO – Ricostruire tutti gli spostamenti degli ultimi giorni dell’intera comitiva bergamasca con cui la donna, risultata positiva al Coronavirus, è giunta in città. Questo il lavoro dei sanitari all’opera da questa mattina, appena si è avuta certezza sui risultati del laboratorio del Policlinico di Palermo. E a dare un aiuto in questa direzione è la stessa paziente, ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cervello. la donna è giunta in città venerdì mattina: “Si sta facendo di tutto per la tutela della salute dei cittadini”, rassicura il sindaco, Leoluca Orlando, giungendo in prefettura dove si tiene una riunione sull’emergenza Coronavirus: “La signora ha una temperatura di 37.4-37.5 gradi, è in buone condizioni e perfettamente cosciente, sta dando indicazioni sul percorso fatto nei giorni nei quali si è trovata in Sicilia”.

Tra le misure all’esame della riunione di via Cavour anche la possibilità di una chiusura di scuole, università e uffici, ma l’ultima parola, su questo, arriverà da Roma, dove l’Unità di crisi nazionale è riunita in collegamento con tutti i presidenti di Regione: “Bisogna affrontare questo passaggio con grande severità ma anche con grande serenità. In base all’ultimo decreto legge le iniziative sono tutte centralizzate: per quanto riguarda l’eventuale chiusura di scuole, università e uffici attendiamo notizie da Roma. È evidente che laddove ci fosse un ritardo delle indicazioni da parte del governo nazionale si provvederà a una eventuale sospensione temporanea ma dirlo adesso è prematuro – precisa Orlando -. Per dare sicurezza abbiamo bisogno di avere una voce sola e non iniziative estemporanee”.