Coronavirus, annullata

Era in programma per domani mattina.

PALERMO – Considerato il clima di preoccupazione registrato in Sicilia in seguito alla notizia della turista bergamasca a Palermo risultata positiva al Coronavirus, e vista la sospensione delle uscite didattiche delle scuole per decisione ministeriale e regionale, il Centro studi Pio La Torre e la Rete Bab El Gherib annunciano l’annullamento della marcia popolare antimafia Bagheria-Casteldaccia programmata per domani mattina, con l’obiettivo di contribuire al rasserenamento del clima sociale.

“Riconfermiamo l’impegno – dice Vito Lo Monaco, presidente del Centro studi Pio La Torre – da parte di tutte le organizzazioni, associazioni, amministrazioni comunali, Arcidiocesi e Chiese locali che hanno aderito alla marcia: dopo la sconfitta della mafia di quarant’anni fa, insieme saremo capaci di sconfiggere anche le nuove mafie e ogni forma di virus”.