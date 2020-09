“Coronavirus, il 95 per cento

ROMA – “Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% (RPT: 3%) muore. Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute”. Così Walter Ricciardi dell’Oms in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. (ansa)