Coronavirus, il paziente zero

ROMA – Potrebbe essere uni dei tanti casi ‘invisibili’ l’introvabile paziente zero che avrebbe dato inizio in Italia all’epidemia da coronavirus SarsCoV2. E’ proprio nel fenomeno dei casi di portatori del virus impossibili da riconoscere il perché sia praticamente impossibile rintracciare il caso che ha innescato il focolaio di Codogno, così come non è noto il legame tra i casi del Veneto e quelli della Lombardia. Se le persone portatrici del virus stanno bene “non si riesce a identificare i casi”, ha rilevato il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston. “Se in Italia non si riesce a trovare il paziente zero è perché questi potrebbe essere asintomatico, magari incontrato in un aeroporto o in una stazione”, ha osservato. “Quello che l’Italia sta mettendo in campo – ha concluso – è uno sforzo aggressivo per soffocare il focolaio”. (ANSA)