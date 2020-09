PALERMO – A Palermo, in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo Corona virus, il Sindaco Leoluca Orlando “ha dato incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole e dei servizi educativi comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni. Qualora dovesse essere deciso che le scuole resteranno aperte, la Reset concorderà con i dirigenti scolastici le modalità di intervento, prevedendo ove necessario una dispensa dalla frequenza per gli studenti”.

ll sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha disposto con propria ordinanza l’esecuzione degli interventi di disinfestazione dei plessi scolastici di ogni ordine e grado nel territorio cittadino santagatese. L’attività didattica è pertanto sospesa da domani 26 febbraio fino a sabato 29 febbraio, per consentire alla ditta incaricata lo svolgimento delle necessarie operazioni di disinfestazione e disinfezione.