PALERMO – La giustizia amministrativa si autoregolamenta nei giorni del Coronavirus. Una nota del presidente del Consiglio di Stato indica alcune precauzioni in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze: eliminazione delle chiamate preliminari delle camere di consiglio e delle chiamate preliminari delle cause di merito a gruppi di 8/10 ricorsi.

Tra una chiamata e l’altra gli avvocati e il pubblico non devono assembrarsi nella sala di udienza; previsione di fasce orarie per la trattazione delle camere di consiglio e nell’individuazione di un orario prima del quale non saranno trattate le cause di merito; considerare giustificata l’assenza di avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti nelle cosiddette zone rosse o di essere stati in contatto con residenti o dimoranti in dette zone; possibilità per gli avvocati della singola causa che sono tutti d’accordo nel mandarla in decisione di inviare, con deposito telematico, una nota congiunta o avvisare, il giorno di udienza, il commesso; accoglimento dell’istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata anche solo da una delle parti e che sia motivata con riferimento all’emergenza coronavirus” (ad esempio per essere uno degli avvocati residenti in una “zona rossa”); esonero della presenza dei tirocinanti nell’aula di udienza.

In linea generale, sono da evitare gli assembramenti nei locali. Va valutata, quindi, la possibilità di far sostare gli avvocati in più sale e non solo in quella agli stessi generalmente destinata.

Pur essendo evidente che l’individuazione delle misure relative alla celebrazione delle udienze camerali e pubbliche è demandata alla competenza dei Presidenti, ritengo comunque opportuno, anche al fine di adottare prassi comuni a fronte dell’emergenza epidemiologica, indicarvi tali possibili modalità di trattazione delle cause per limitare il più possibile pericoli per la salute dei colleghi e degli utenti.