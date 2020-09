PALERMO – I vertici giudiziari del distretto di corte d’Appello di Palermo si sono riuniti per pianificare misure di sicurezza nei palazzi di giustizia per contrastare l’emergenza del coronavirus. Sarebbero stati previsti interventi di pulizia straordinaria e sarebbero state richieste la distribuzione di presidi precauzionali (guanti e mascherine) principalmente per chi ha contatto col pubblico, e il controllo del personale che può avere avuto rapporti con le zone a rischio. (ANSA)