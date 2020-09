Stadio delle Palme, c’è una data

PALERMO – Lavorazioni posticipate, perizie di variante, consegne in ritardo: al restyling dello Stadio delle Palme non è mancato nulla, meno che una data di riapertura che però adesso arriva. A darla è il Comune di Palermo: “entro lunedì”. Su richiesta del sindaco a tutti gli uffici coinvolti, infatti, è previsto che l’impianto ‘Vito Schifani’ riapra i cancelli al massimo tra sei giorni. Sui tavoli degli uffici comunali sono arrivate anche la certificazione dell’agibilità dell’impianto, a eccezione delle tribune, e l’omologazione della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) per l’attività sportiva, mentre il giorno esatto del nuovo corso sarà deciso oggi in un incontro coordinato dal vicesindaco Fabio Giambrone.

“È stato necessario imporre un’accelerazione in queste ore – fanno presente Giambrone e l’assessore ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo – per venire incontro alle giuste aspettative delle associazioni sportive e di tanti appassionati, superando alcuni problemi tecnici che si erano manifestati e garantendo un’apertura, sia pure parziale. Entro breve, comunque, contiamo che anche le tribune siano fruibili”. Il sindaco, Leoluca Orlando, conferma che “anche per lo stadio ‘Vito Schifani’ si sta concludendo un corposo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, che fa parte del complessivo piano di interventi sugli impianti sportivi della città che sono già stati eseguiti o sono in corso”.

Inizialmente programmati da giugno a novembre 2019, i lavori di manutenzione dello stadio si sono trasformati in un caso: un rinvio dopo l’altro il cantiere è al suo terzo mese di ritardo, ma il quarto alle porte sembra ormai scongiurato. I lavori sono costati poco meno di 500mila euro e hanno riguardato il rifacimento delle piste di atletica interna ed esterna, della pista di defaticamento, della gabbia per i lanci, della fossa per il salto in lungo e del sistema di rilevamento degli arrivi, oltre al già citato intervento sulla tribuna principale in programma.

Una prima tranche di lavori inoltre era stata eseguita nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione degli immobili comunali, e aveva interessato il rifacimento degli spogliatoi maschile e femminile, del locale destinato alla pista indoor, del muro di recinzione, del campo di basket, dei bagni pubblici, dei cancelli, della ‘tribunetta’ e degli uffici. Fra gli obbiettivi dell’amministrazione anche quello di farsi trovare preparata con largo anticipo ai campionati italiani di atletica leggera, in scena a Palermo il 20 e il 21 giugno.

Nel frattempo però il lungo stop dello Stadio delle Palme ha creato il caos fra amatori e atleti, che hanno incontrato diverse difficoltà nell’individuare altri impianti in cui proseguire le attività e non solo: molti di loro si sono allontanati dalle associazioni dilettantistiche, non più in grado di assicurare gli allenamenti come previsto prima della chiusura prolungata. Un caso sollevato già negli ultimi giorni di novembre da Giovanni Palmisano, presidente dell’A.s.d. Polisportiva Palme, che aveva denunciato come i primi ritardi nella riconsegna avessero reso impossibile rispettare la programmazione stagionale.