PALERMO – In seguito all’emergenza coronavirus l’Università di Palermo ha disposto il rinvio di una settimana delle lezioni dal 2 al 9 marzo. La sospensione vale per tutte le sedi dell’Ateneo, anche quelle decentrate. Sospesa anche l’attività di ricevimento degli studenti e l’utilizzo delle biblioteche e delle sale di lettura. Disposta anche la sospensione dei viaggi di istruzione e lo svolgimento di convegni e seminari. Per quanto riguarda gli esami di laurea, alle sedute avranno accesso esclusivamente i laureandi previa esibizione di un documento di riconoscimento; non sono consentiti festeggiamenti di alcun tipo nei plessi universitari destinati alle sedute di laurea e negli spazi interni e/o esterni limitrofi. Prosegue regolarmente l’attività svolta dagli specialisti in formazione delle discipline di area medico-sanitaria. Le misure sono in vigore fino al 9 marzo.