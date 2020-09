Coronavirus, in Lombardia contagiati quattro bambini

Arrivato a 259 il numero di contagiati dal coronavirus in Lombardia, spiega la Regione, e fra loro ci sono anche quattro minorenni, di cui due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). Si tratta di una bambina di 4 anni, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Accertamenti in Carinzia dopo la morte in un residence di una turista friulana 56enne. Il medico del pronto soccorso non ha escluso un caso di coronavirus ed ha effettuato un tampone. Il residence è stato chiuso e gli ospiti non possono lasciare l’edificio. In Veneto i casi positivi sono diventati 58, con un incremento di 13 unità rispetto a ieri sera. Scuole chiuse a Napoli fino a sabato per azioni straordinarie di pulizia.