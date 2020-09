Coronavirus, le regole

PALERMO – Gli uffici giudiziari del distretto di corte d’appello di Palermo hanno dato una serie di disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus. Allo stato non essendoci indicazioni delle autorità competenti che facciano pensare a una concreta esposizione a rischio non è stata accolta la richiesta di sospensione delle udienze presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. I vertici degli uffici giudiziari hanno comunque adottato delle precauzioni.

I magistrati, togati e onorari, il personale amministrativo, gli avvocati, gli ausiliari, le Forze dell’Ordine e in genere tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano all’attività giurisdizionale dovranno segnalare alle istituzioni sanitarie locali se negli ultimi quindici giorni si siano recati nelle aree a rischio o abbiano avuto contatti con persone provenienti da zone rosse. In caso positivo si valuterà l’opportunità di chiedere loro di astenersi dall’attività lavorativa. Le udienze civili dovranno essere tenute in base a fasce orarie determinate e potranno essere presenti solo le parti interessate. Per le udienze penali si deve valutare l’eventualità della trattazione a porte chiuse per ragioni di igiene.

Gli avvocati devono ridurre all’essenziale l’accesso nelle cancellerie, in particolare utilizzando gli strumenti telematici, e nella partecipazione alle udienze e alle altre attività processuali eviteranno, per quanto possibile, di intervenire con i colleghi di studio. Tutti devono mantenere, per quanto possibile, una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso, non con le mani, se si starnutisce o si tossisce. Infine sarà richiesto immediatamente un intervento di pulizia straordinaria negli uffici con l’adozione di prodotti igienizzanti conformi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministro della Salute del 22 febbraio 2020, si provvederà all’acquisto di guanti da destinare al personale amministrativo, che opera con frequenza a contatto con l’utenza e saranno installati in punti strategici, comprese le aule di udienza, dispenser automatici con prodotti igienizzanti per le mani. L’ingresso all’aula magna e l’aula “Crescente” a Palermo e l’aula Baviera del Tribunale per i Minorenni sarà limitato rispettivamente a non più di 30/40 persone, 20/25 persone e 30/40 persone per volta.(ANSA).