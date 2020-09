PALERMO – “In una intervista sono fondamentali la precisione delle domande e la qualità delle risposte. L’intervista de ‘Le Iene’ è stata molto più lunga ma il ‘taglio e cucito’ ha portato via soltanto quattro minuti. C’erano poche domande ma il bisogno di rappresentare il proprio pregiudizio e di farlo valere come il cuore dell’intervista”. Lo dice il presidente dell’Antimafia regionale, Claudio Fava, in un video su Facebook, ritornando sull’intervista delle Iene riguardante la relazione dell’organismo parlamentare sul caso Antoci. La scorsa settimana Le Iene hanno mandato in onda una prima parte dell’intervista.