Il Museo SottoSale raddoppia, istallando il primo nucleo espositivo di reperti di archeologia industriale. Il viaggio fantastico e “verticale” si arricchisce.

Vecchie frese, vetture per il trasporto di persone e massi di sale, frantoi, e tanto altro, provenienti dai meandri della miniera, corrosi dal sale, ci raccontano di una antica stagione produttiva in cui uomo e sale si confrontavano con pesanti macchinari metallici su cui il salgemma ha avuto la meglio. In Collaborazione con Italkali. Tutte le info www.sottosale.eu.

Si tratta dell’unico Museo di arte contemporanea al mondo (aperto sabato mattina dalle 9 alle 14) che trova all’interno di alcune gallerie dismesse del sito estrattivo della miniera Italkali di Raffo, frazione di Petralia Soprana, Palermo.

Formatosi sei milioni di anni fa per una serie di rari eventi geologici e per il prosciugarsi del mar Mediterraneo, questo giacimento di salgemma purissimo, a forma di uovo coricato, lungo quasi un km, ospita al suo interno il MACSS, Museo di Arte Contemporanea SottoSale, che con le sue sculture di salgemma rappresenta un caso unico di museo di arte contemporanea dentro una miniera ancora attiva.

Trenta opere, frutto di 5 biennali (2011-2019) compongono il corpus di opere, che si snodano lungo un percorso artistico e geologico che ha dell’incredibile. Una suggestione che in un’ora circa ci consente di scoprire la storia geologica della Sicilia arricchita da testimonianze artistiche contemporanee.

Le sculture, realizzate ogni due anni da artisti di tutto il mondo all’esterno della miniera con grossi blocchi provenienti dal sito estrattivo, al termine della Biennale vengono ricollocate qui, dove un clima asciutto e privo di umidità le preserva.