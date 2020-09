PALERMO – La paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cervello di Palermo, risultata positiva ai test per Coronavirus, “è in buone condizioni generali”. Lo si legge nel bollettino sanitario dell’ospedale. La donna faceva parte della comitiva di turisti bergamaschi giunta in città negli scorsi giorni. Il prossimo bollettino sarà diramato alle 10 di domani.